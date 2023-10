Résidence de territoire, la Pouponnière – Leïla Pereira La Pouponnière Lille, 2 octobre 2023, Lille.

La résidence de Leïla Pereira va porter sur un travail de recherche photographique sur Lille et ses paysages urbains. Elle va observer et porter son regard sur les frontières de Lille notamment à travers l’observation du périphérique, espace circulaire et délimitant de Lille : « Qui sont ces gens qui habitent ou travaillent le long du périph’ ? Qui sont les auteurs des mots inscrits sur les immeubles et ponts ? »

Tantôt piétonne, cycliste ou passagère d’un véhicule, elle contemplera et décortiquera les paysages urbains pour en récolter traces et anecdotes. Le périphérique, fruit de nombreuses interrogations, devient sujet de recherche et d’enquête.

Les espaces résidence sont visibles les mercredis de 14h à 18h.

La Pouponnière
86 rue des Meuniers
59 000 Lille
Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s'inscrit la Pouponnière.

Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T13:00:00+02:00 – 2023-10-02T19:00:00+02:00

2024-01-24T13:00:00+01:00 – 2024-01-24T19:00:00+01:00

