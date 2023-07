Goûter festif avec L’Ardente et Fabien Swyngedauw La Pouponnière Lille, 19 juillet 2023, Lille.

Goûter festif avec L’Ardente et Fabien Swyngedauw Mercredi 19 juillet, 14h00 La Pouponnière Libre

– Sur place, Fabien Swyngedauw a observé et collecté un certain nombre d’objets insolites et hétéroclites. Il compose ainsi un inventaire informel de végétaux issus du jardin et de jouets glanés dans la Pouponnière.

A travers son esthétique qui n’est pas sans rappeler les encyclopédies et les gravures anciennes, l’artiste composera une fresque sur la palissade du jardin de la Pouponnière.

– L’Ardente est une association qui fait la promotion de la micro édition et de l’image imprimée. Le temps de la résidence, les artistes questionneront leur rapport à l’urbanité, à leur environnement et donneront des points de vue sur l’histoire de Wazemmes et de Moulins en déployant des techniques inédites qu’offrent l’estampe contemporaine.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

LA POUPONNIÈRE

86 rue des Meuniers

59 000 Lille

Ouvert le mercredi de 14h à 18h

Fermeture estivale du 2 au 16 août

Entrée libre – Pour tout public

Les ateliers sont gratuits, pour tout public, à partir de 6 ans (enfant accompagné d’un adulte).

Réservation conseillée : pouponnier@mairie-lille.fr

Suivez tout l’actualité

pouponnière.lille.fr

culture.lille.fr

Facebook & Instagram / @pouponniere_lille

La Pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere [{« type »: « email », « value »: « pouponniere@mairie-lille.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://pouponniere.lille.fr »}] [{« link »: « mailto:pouponnier@mairie-lille.fr »}] Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière.

Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T14:00:00+02:00 – 2023-07-19T18:00:00+02:00

2023-07-19T14:00:00+02:00 – 2023-07-19T18:00:00+02:00

Daniel Rapaich/DICOM-Ville de Lille