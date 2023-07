Les Ateliers de la Pouponnière – Appel à candidatures La Pouponnière Lille, 9 juillet 2023, Lille.

Les Ateliers de la Pouponnière – Appel à candidatures 10 juillet – 29 septembre La Pouponnière

Avec les Ateliers de la Pouponnière, venez intégrer une communauté créative située au cœur de Wazemmes.

À partir de l’automne 2023, la Pouponnière entre dans une nouvelle phase de développement, en proposant 7 nouveaux ateliers d’artistes individuels ou collectifs à la location. Les Ateliers de la Pouponnière sont à destination d’artistes professionnels du secteur des arts visuels qui résident sur le territoire de la métropole lilloise.

Au total, une dizaine d’artistes pourront bénéficier de nouveaux espaces de travail et de partage de leurs créations. De part cette phase transitoire de 3 ans et l’intégration de ce projet dans une démarche écoresponsable, les Ateliers de la Pouponnière seront proposés “bruts”.

Cette communauté créative sera amenée à participer aux temps forts de la Pouponnière (Journées Portes Ouvertes, Journées Européennes du Patrimoine, etc.) et pourra organiser un événement au sein des espaces communs.

Chaque atelier disposera d’équipements de base : chauffage, connexion Wi-Fi ainsi que de prises électriques monophasées (pas de prise triphasée à ce jour). En plus des ateliers privatifs, des espaces communs seront mis à disposition des artistes.

Les ateliers et les tarifs proposés (charges comprises), sont les suivants :

1 atelier de 13m2 pour un artiste : 85 €

4 ateliers de 25m2 pour 1 ou 2 artiste(s) : 161 €

1 atelier de 40m2 pour 2 à 4 artistes : 265 €

1 atelier de 52m2 pour 2 à 5 artistes : 342 €

Des frais de dossier d’un montant de 55 € seront appliqués pour une durée d’un an.

N’hésitez pas à venir les visiter et nous rencontrer les :

– mercredi 12 juillet à 11h

– jeudi 13 juillet à 19h

– mercredi 19 juillet à 11h

– jeudi 20 juillet à 19h

– mercredi 30 août à 11h

– jeudi 31 août à 19h

– mercredi 13 septembre à 11h

– jeudi 14 septembre à 19h

Comment candidater?

Retrouvez l’appel à candidatures complet sur pouponniere.lille.fr

Vous avez jusqu’au 30 septembre pour candidater !

La Pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille

Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T00:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-09-29T00:00:00+02:00 – 2023-09-29T23:59:00+02:00