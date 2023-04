Exposition “Cartographies sensibles” La Pouponnière, 5 mai 2023, Lille.

Exposition “Cartographies sensibles” Vendredi 5 mai, 18h30 La Pouponnière

En résidence A.R.T.S (Artiste Rencontre Territoire Scolaire) en mars et avril 2023, ils ont rencontré et travaillé avec les élèves de 5 écoles lilloises. Le résultat est présenté en dialogue avec des œuvres préexistantes comme autant d’échantillons artistiques prélevés sur le territoire lillois.

Le duo crée des cartes sensibles de zones naturelles, mêlant observation scientifique des différents éléments contenus dans la terre et leurs représentations artistiques. Ces cartes se lisent telle une synthèse poétique à mi-chemin entre l’art et la science.

Établissements scolaires ayant participé à la résidence A.R.T.S : Ecole primaire Ampère et collège Nina Simone / Moulins – Ecole primaire Arago / Vauban-Esquermes – Ecole primaire Mme de Maintenon / Bois-blancs – Ecole maternelle Montessori.

>> Vernissage le vendredi 5 mai à 18h30 – en présence des artistes

>> visite du mercredi au vendredi de 14h à 18h

LES RENDEZ-VOUS DE LA POUPONNIERE

Présentation des nouveaux résidents et de leurs travaux respectifs autour d’une auberge espagnole.

> Samedi 13 Mai à 15h

Restitution de fin de résidence

> Mercredi 10 mai de 14h à 18h, Geoffroy Bogaert présentera son laboratoire, ses recherches et ses créations tout au long de l’après-midi.

// Les ateliers sont gratuits, pour tout public, à partir de 6 ans (enfant accompagné dʼun.e adulte).

Réservation conseillée. Infos et réservations : reservation.mediation@gmail.com

INFOS

La Pouponnière

86 rue des Meuniers, 59000 LILLE

Ouverte tous les mercredi de 14h à 18h

Visite en entrée libre

Facebook / Instagram @pouponniere_lille

