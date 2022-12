Goûter festif et restitution de résidences La Pouponnière Lille Catégories d’évènement: Lille

Goûter festif et restitution de résidences La Pouponnière, 17 décembre 2022, Lille. Goûter festif et restitution de résidences Samedi 17 décembre, 14h00 La Pouponnière

Entrée Libre

On vous invite le samedi 17 décembre pour découvrir les projets réalisés cette année, rencontrer nos artistes résidents de la saison et participer à un dernier temps de création convivial et musical. La Pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Wazemmes Lille 59046 Nord Hauts-de-France Gratuit [{« link »: « mailto:pouponniere@mairie-lille.fr »}]

https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière. Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. AU PROGRAMME :

Exposition – Restitution des résidences

Exposition des œuvres réalisés par les artistes et les travaux en collaboration avec le public.

>14h00-18h00 Atelier Fanzine avec Jiem et Mary

Création de petites revues autour des animaux domestiques, sauvages et imaginaires.

>14h00-15h00 Atelier Volume et Graphisme avec Chimène Berthe

Applats sur papiers et montage 3D pour créer un paysage collectif.

>15h00-16h00 Goûter festif

Temps convivial et musical

>16h00-18h00 Gratuit, Tous publics (enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un.e adulte) /// Infos : pouponniere@mairie-lille.fr La Pouponnière

86 rue des Meuniers, 59000 LILLE Facebook / Instagram @pouponniere_lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T14:00:00+01:00

2022-12-17T18:00:00+01:00

