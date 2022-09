La Pouponnière de Wazemmes La Pouponnière de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

La Pouponnière de Wazemmes La Pouponnière de Wazemmes, 1 octobre 2022, Lille. La Pouponnière de Wazemmes 1 – 22 octobre La Pouponnière de Wazemmes Programme d’octobre La Pouponnière de Wazemmes 86, rue des Meuniers – 59000 LILLE Wazemmes Lille 59046 Nord Hauts-de-France La Ville de Lille active depuis cet été une expérimentation pour donner une seconde vie à l’ancienne Pouponnière avant des travaux de rénovation de plus grande ampleur sur ce site. La Pouponnière vous accueille du mercredi au samedi avec un programme continu d’ateliers, de jeux, d’animations, de temps d’échange et de réflexion sur le territoire, à destination des publics dès 5 ans.

Ouvert aux dynamiques collectives, vous êtes les bienvenus pour partager un temps avec nous et venir enrichir notre regard sur le territoire, ses besoins et contribuer ainsi au projet.

De manière plus spécifique, retrouvez ci-dessous les ateliers développés avec nos artistes résidents pour les mois de septembre et octobre. LE PROGRAMME Sam 01.10 14h-16h Création d’un herbier de Wazemmes – Inventaire et dessin avec LEM. Sam 08.10 14h-16h Création d’illustrations, première étape de la sérigraphie avec Saborgage. Mer 12.10 14h-17h Atelier de peinture murale. Réalisation de l’herbier de Wazemmes sur mur avec LEM. Sam 15.10 14h-16h Atelier d’expérimentation autour de la sérigraphie avec Sabordage.

14h-17h Atelier de peinture murale. Réalisation de l’herbier de Wazemmes sur mur avec LEM. Mer 19.10 14h-18h Goûter festif

Fin de résidence de LEM et Sabordage, venez découvrir leurs projets, créations et profiter d’un temps convivial. Sam 22.10 14h-16h Atelier « Tout doit disparaître » avec Sabordage. Création d’un fanzine en recyclant les tests et restes de sérigraphies. //////////////// Entrée libre / pour tout public

Contact et réservations : pouponniere@mairie-lille.fr

