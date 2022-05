La poupée de Maméliga – contes tziganes Saint-Fargeau, 17 juillet 2022, Saint-Fargeau.

La poupée de Maméliga – contes tziganes Lac du Bourdon Guinguette en scène Saint-Fargeau

2022-07-17 – 2022-07-17 Lac du Bourdon Guinguette en scène

Saint-Fargeau Yonne

EUR 6 6 Le récit de cette mystérieuse poupée nous conduira jusqu’en Roumanie à la découverte de la culture tzigane. Le cocher-fabulateur sort de la roulotte en interpellant les badauds… Son compagnon, le narrateur-chameau, est prêt à tirer la roulotte car il désire partir en voyage au grand marché d’Alba Lulia. Maméliga-Voyante-Musicienne évoluera comme comédienne, chanteuse et danseuse. La poupée est son double, son miroir – son enfance… C’est elle qui lance l’histoire. Un climat de frayeur enveloppera la pièce lorsque le personnage masqué d’Igrushka entre en scène pour entraîner Maméliga dans sa tombe. Puis juste avant les fiançailles, coup de théâtre ! Un pan de la roulotte tombe et le public découvre le salon de la voyante, un lieu magique qui mêlera musique, chant, danse et comédie.

