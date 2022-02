La Pouligwen en fête Port et Quai Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Port et Quai Sandeau 44510 Le pouliguen, le samedi 30 juillet à 11:00

Rassemblement de vieux gréements. Programme à venir… Animation organisée conjointement avec La Chaloupe Sardinière, l’Office municipal de la culture et des loisirs, le comité des fêtes et la Ville du Pouliguen.

2022-07-30T11:00:00 2022-07-30T23:00:00

