La Pouligwen en fête Port et Quai Sandeau 44510 Le pouliguen, 7 août 2021

Port et Quai Sandeau 44510 Le pouliguen, le samedi 7 août à 11:00

Au programme pour ce rassemblement de vieux gréements: – À partir de 11h00 : Animation par le Bagad de la Presqu’île, orgue de barbarie, stands des associations du Pouliguen – 14h30: “Les Ducs” vous proposent un répertoire de chansons françaises en déambulation – 17h : Arrivée des bateaux dans le port. – 18h30 : Soirée “moules frites” ( association COS) – de 18h à 19h et de 20h à 21h30, concerts du groupe “Dégats d’chez nous” ( chants de marins sur un fond de folklore celtique) – 21h15 : Fest noz avec le groupe breton ” Traînes Meuriennes ” Animation organisée conjointement avec La Chaloupe Sardinière, l’Office municipal de la culture et des loisirs, le comité des fêtes et la Ville du Pouliguen.

Au programme pour ce rassemblement de vieux gréements: – À partir de 11h00 : Animation par le Bagad de la Presqu'île, orgue de barbarie, stands des associations du Pouliguen – 14h30: "Les Ducs…

