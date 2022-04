LA POULIGWEN EN FÊTE Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

LA POULIGWEN EN FÊTE Le Pouliguen, 30 juillet 2022, Le Pouliguen. LA POULIGWEN EN FÊTE Le Pouliguen

2022-07-30 11:00:00 – 2022-07-30 23:00:00

Le Pouliguen Loire-Atlantique Le Pouliguen Rassemblement de vieux gréements.

Programme à venir… Animation organisée conjointement avec La Chaloupe Sardinière, l’Office municipal de la culture et des loisirs, le comité des fêtes et la Ville du Pouliguen. cmdflepouliguen@gmail.com http://cmdflepouliguen.fr/ Rassemblement de vieux gréements.

Programme à venir… Animation organisée conjointement avec La Chaloupe Sardinière, l’Office municipal de la culture et des loisirs, le comité des fêtes et la Ville du Pouliguen. Le Pouliguen

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Pouliguen Adresse Ville Le Pouliguen lieuville Le Pouliguen Departement Loire-Atlantique

Le Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/

LA POULIGWEN EN FÊTE Le Pouliguen 2022-07-30 was last modified: by LA POULIGWEN EN FÊTE Le Pouliguen Le Pouliguen 30 juillet 2022 Le Pouliguen Loire-Atlantique

Le Pouliguen Loire-Atlantique