le samedi 7 août à 11:00

Au programme pour ce rassemblement de vieux gréements: – Fermeture du port à 10h30. – À partir de 11h00 animation par le Bagad de la Presqu’île, théatre de rue. – À partir de 16h30, arrivée des bateaux dans le port. – de 18h00 à 19h00 et de 20h00 à 21h30, concert du groupe « Dégats d’chez nous » ( chants de marins sur un fond de folklore celtique) – 18h30 soirée « moules frites » ( association COS) À 21h15 fest noz avec le groupe breton » Traînes Meuriennes » Des visites de la ville seront organisées par l’association du patrimoine « Les Greniers de la Mémoire ». De nombreux stands seront tenus par les associations du Pouliguen.

2021-08-07T11:00:00 2021-08-07T21:00:00

