Concert à la Poule aux Potes et liquidation totale La Poule aux Potes Cahors, 7 juillet 2023, Cahors.

Cahors,Lot

La Poule aux Potes ferme pour l’été ! Mais avant de partir en vacances il faut faire place nette dans le stock et les fûts ! Et en musique s’il vous plait, avec :

– DJ Ze Craignos Monsters – hip hop/tropical/funk – Lot

« Selection et mix sur Vinyl, classiques et curiosités! ».

– Les Crazy – Rock-Psyché-Existentialiste – Toulouse Aveyron –

« Amateurs de nihilisme amusé, de synthés « j’m’en foutistes » inspirés et d’Age of Empire 2 réjouissez vous ! Les Crazy débarquent de Toulouse avec la ferme intention de démontrer que l’absurde et la musique font bon ménage ».

« Chanson française décalée, voire à coté de la plaque… ».

« Cool ! On va bien se marrer ! »

« Les Crazy , est un groupe de M.I.2.0 (Musique Intellectuelle 2.0), librement inspiré du M.A.F. (Mouvement Artistique Funéraire) »

– DJ Poulpe – électro éclectique – Lot

« DJ made in Poule aux Potes, qui propose des sets aux influences variées allant de M.Oizo à Dubamix. Comme d’habitude ça va être chaud ! ».

2023-07-07 19:00:00 fin : 2023-07-07 . EUR.

La Poule aux Potes

Cahors 46000 Lot Occitanie



La Poule aux Potes is closing for the summer! But before we go on vacation, we’ve got to clear out the stock and the barrels! And music, please, with :

– DJ Ze Craignos Monsters – hip hop/tropical/funk? Lot

« Selection and mix on vinyl, classics and curiosities!

– Les Crazy – Rock-Psyche-Existentialist – Toulouse Aveyron ?

« Lovers of amused nihilism, inspired « j’m’en foutistes » synths and Age of Empire 2 rejoice! Les Crazy arrive from Toulouse with the firm intention of proving that the absurd and music go hand in hand.

« Chanson française décalée, voire à coté de la plaque… ».

« Cool! We’re going to have a good laugh!

« Les Crazy , is an M.I.2.0 (Musique Intellectuelle 2.0) band, loosely inspired by the M.A.F. (Mouvement Artistique Funéraire) »

– DJ Poulpe ? eclectic electro – Lot

« DJ made in Poule aux Potes, with sets ranging from M.Oizo to Dubamix. As usual, it’s going to be hot!

La Poule aux Potes cierra por vacaciones Pero antes de irnos de vacaciones, ¡tenemos que vaciar nuestras existencias y nuestros barriles! Y música, por favor, con :

– DJ Ze Craignos Monsters – hip hop/tropical/funk? Lote

» ¡Selección y mezcla en vinilo, clásicos y curiosidades!

– Les Crazy – Rock-Psyche-Existencialista – Toulouse Aveyron ?

« Los fans del nihilismo divertido, los sintetizadores inspirados « j’m’en foutistes » y Age of Empire 2 ¡alégrense! Les Crazy llegan desde Toulouse con la firme intención de demostrar que el absurdo y la música van de la mano.

« Chanson française décalée, voire à coté de la plaque… ».

« ¡Genial! ¡Vamos a reírnos un buen rato!

« Les Crazy son un grupo M.I.2.0 (Musique Intellectuelle 2.0), basado libremente en el M.A.F. (Mouvement Artistique Funéraire)

– DJ Poulpe ? electro ecléctico – Lot

« DJ made in Poule aux Potes », ofrece sets con influencias variadas que van desde M.Oizo a Dubamix. Como de costumbre, ¡estará que arde!

La Poule aux Potes schließt für den Sommer! Aber bevor es in den Urlaub geht, müssen die Lager und Fässer aufgeräumt werden! Und das bitte mit Musik, mit :

– DJ Ze Craignos Monsters – Hip Hop/Tropical/Funk? Lot

« Auswahl und Mix auf Vinyl, Klassiker und Kuriositäten!

– Les Crazy – Rock-Psyche-Existentialist – Toulouse Aveyron ?

« Liebhaber von lustigem Nihilismus, inspirierten « J’m’en foutistes »-Synthies und Age of Empire 2 freuen sich! Les Crazy kommen aus Toulouse mit der festen Absicht, zu beweisen, dass Absurdität und Musik gut zusammenpassen ».

« Chanson française décalé, voire à cot de la plaque… ».

« Cool! Wir werden viel Spaß haben! »

« Les Crazy ist eine M.I.2.0-Band (Musique Intellectuelle 2.0), die sich frei an der M.A.F. (Mouvement Artistique Funéraire) orientiert

– DJ Poulpe ? eklektischer Elektro – Lot

« DJ made in Poule aux Potes, der Sets mit verschiedenen Einflüssen von M.Oizo bis Dubamix anbietet. Wie immer wird es heiß! »

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Cahors – Vallée du Lot