La Poudre ALHAMBRA. Un spectacle à la date du 2023-04-25 à 20:00 (2023-04-25 au ). Tarif : 25.2 à 34.0 euros. LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente LA POUDREL'équipe de La Poudre vous donne rendez-vous le 25 avril pour une soirée exceptionnelle à l'Alhambra.La soirée débutera par l'enregistrement d'un épisode de La Poudre, en direct et en public, durant environ une heure au micro de Lauren Bastide avec en invitée spéciale l'artiste November Ultra.Inviter November Ultra dans La Poudre sera l'occasion d'évoquer sa tout récente récompense en tant que Révélation féminine aux Victoires de la musique 2023, les diktats imposés par l'industrie du disque, mais aussi le fait de raconter ses sentiments avec son art.L'échange sera suivi d'un live de November Ultra en exclusivité pour La Poudre et pour le public présent ce soir-là. Le live ne sera pas retransmis dans le podcast, soyez donc bien présent•es pour le vivre le 25 avril à l'Alhambra ! ALHAMBRA PARIS 21 RUE YVES TOUDIC Paris

