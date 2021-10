Paris Bibliothèque Forney île de France, Paris La poudre de beauté et ses écrins Bibliothèque Forney Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Date et horaire exacts : Du 9 novembre 2021 au 29 janvier 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 13h à 19h

gratuit

autour de la collection d’Anne de Thoisy-Dallem Si l’usage de la poudre de beauté est pluriséculaire, c’est bien au cours du XXe siècle qu’elle se développe à la fois d’un point de vue technique, chimique, mais aussi dans ses usages et ses contenants, la boîte à poudre puis le poudrier de sac. Dès la fin du XIX° siècle, le carton devient le matériau de prédilection des boites à poudre qui connaissent leur âge d’or de la Belle Epoque aux années 1960 et l’apparition de la poudre compacte en 1914 fait le succès du poudrier de sac. Cette production en série d’écrins variés, à la fois dans leurs formes ou dans leurs matériaux, est le reflet de la société au tournant du XX° siècle, tant dans l’évolution des moeurs que dans l’émancipation féminine, Après avoir oeuvré vingt ans en tant que conservateur du patrimoine, Anne de Thoisy-Dallem s’attache désormais à développer son importante collection de poudriers de sac et boîtes à poudre., présentée pour la première fois au public. Plus d’un quart de ce fonds, constitué de 2500 objets, reflets de l’art décoratif de 1880 à 1980, est exposé aux côtés des boîtes et flacons du Musée international de la parfumerie et d’affiches de la Bibliothèque Forney, ainsi que d’oeuvres d’institutions publiques et privées. Exposition en coproduction avec le Musée International de la Parfumerie de Grasse, Gratuit sans réservation. Visites commentées les samedis à 15h Conditions d’accès selon les consignes sanitaires en vigueur (passe sanitaire et masque obligatoires) Fermetures : 11 novembre, 5 décembre et 1er janvier Expositions -> Design / Mode Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier Paris 75004

Musées de Grasse. C. Barbiero

