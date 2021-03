La Poudre au Carreau : Parole aux savant·e·s #7 Le Carreau du Temple, 15 avril 2021-15 avril 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 15 avril 2021

de 19h à 20h30

gratuit

Pour la septième rencontre du cycle « Parole aux savant·e·s », la journaliste féministe Lauren Bastide reçoit la militante, essayiste et autrice Fatima Ouassak autour de la thématique « La révolte des mères » !

WEBCONFÉRENCE

Conformément aux mesures gouvernementales, la rencontre n’aura pas lieu dans la salle de spectacle et se transforme au format digital sur l’application ZOOM !

Inscrivez-vous : http://bit.ly/poudrecarreau20-6cdt

Diffusion en direct sur les pages Facebook du Carreau du Temple et de La Poudre

La webconférence sera traduite en direct en Langue des Signes Française (LSF) par Paris Interprétation.

LA RENCONTRE

Le jeudi 15 avril 2021 à 19h, Lauren Bastide invite au micro la militante, essayiste et autrice Fatima Ouassak autour de la thématique « La révolte des mères« .

Ensemble, elles traiteront du processus de désenfantisation qui s’exerce sur les jeunes des quartiers populaires, de la stratégie de mobilisation politique imaginée par les mères issues de ces quartiers et de son potentiel révolutionnaire, des barrages institutionnels qui s’érigent contre ces revendications et des liens qui se tissent entre luttes écologiste, féministe et antiraciste.

Fatima Ouassak est militante et essayiste, autrice de Discriminations Classe/Genre/Race, repères pour comprendre et agir (IFAR, 2015) et de La Puissance des mères, pour un nouveau sujet révolutionnaire (La Découverte, 2020). Elle est porte-parole du Front de mères, syndicat de parents.

LE CYCLE DE RENCONTRES

Sur scène et au micro de Lauren Bastide (podcast La Poudre), des chercheur·e·s, sociologues, historien·ne·s, économistes – qui pensent les rapports de genre, de race, de classe et de sexualité – nous aideront à mieux comprendre les systèmes d’oppression et surtout à mieux les combattre.

Plus d’infos : https://bit.ly/poudrecarreau20

En partenariat avec Le Comptoir des Mots , librairie organisatrice du cycle GIRLS power

, librairie organisatrice du cycle GIRLS power Programme accessible aux personnes sourdes et malentendantes et traduit en langue des signes française (LSF) avec Paris Interprétation

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003

