La Poubelle au roi Dormant – par la Compagnie La Petite Main Théâtre de la Gobinière, 24 décembre 2021, Orvault.

2021-12-24 Représentations du 22 au 31 décembre 2021 à 15h (sauf 25 décembre)

Horaire : 15:00 15:45

10 € / 15 € (hors frais de location éventuels)50 € pour 5 personnes (tarif familial) BILLETTERIES : theatrelaruche, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations du 22 au 31 décembre 2021 à 15h (sauf 25 décembre)

Spectacle jeune public Un thriller moyenâgeux burlesque autour du gaspillage alimentaire. Le roi dort et ne se lève plus. Poubelles et potagers sont pillés. La nuit, les cuisines semblent habitées. Au château, la reine est dépassée. Entourée de personnages passablement incompétents, elle mène l’enquête.Bourré d’anachronismes, le spectacle met en scène un roi aux problématiques très actuelles. Il est extrêmement préoccupé par le gaspillage alimentaire et le désir d’une consommation raisonnée et mieux répartie des denrées. Et ce dans un château où l’on ne se pose aucunement la question du gaspillage… Tout public à partir de 5 ansDurée : 45 min. Proposé par le Théâtre de la Ruche à Nantes.

Théâtre de la Gobinière adresse1} Orvault 44700

02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/ 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil