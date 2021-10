Nantes Jardin des Plantes Loire-Atlantique, Nantes La potion magique de Crassula – Jeu de piste pour les enfants Jardin des Plantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

La potion magique de Crassula – Jeu de piste pour les enfants Jardin des Plantes, 30 octobre 2021, Nantes.

Horaire : 10:30 17:00

Gratuit : oui 3 -6 ans Horaire d'ouverture de l'accueil : 10h30-12h et 13h30-17h L'accueil est fermé le midi entre 12h et 13h30 Le jardin des Plantes propose un jeu de piste pour les tout-petits (3-6 ans). La gentille sorcière Crassula a subit un mauvais sort jeté par un troll. Il l'a transformée en plante verte. Les enfants devront à l'aide d'indices laissés par la sorcière, récolter les ingrédients pour réaliser la potion magique. Ils aideront Crassula à retrouver sa forme humaine. Plus de renseignements à l'accueil du Jardin des Plantes. Jardin des Plantes Rue Stanislas Baudry Nantes 44000 02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr

