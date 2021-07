La poterie fait son marché Abbaye de Saint Sever de Rustan, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Sever-de-Rustan.

**La première édition du marché des potiers de Saint Sever de Rustan 65 aura lieu le samedi 10 et dimanche 11 juillet prochain au coeur du village sur la place devant la fameuse Abbaye de Saint Sever** L’association PYRENE&TERRE invite 25 potiers et céramistes professionnels à exposer et vendre leurs travaux. Les potiers viennent des 10 départements alentours dont 8 participants des Hautes-Pyrénées. Toutes les techniques seront représentées à travers des céramiques et poteries utilitaires et décoratives Au programme : Des animations gratuites, ateliers pour les enfants et l’atelier de tournage ludique avec le pédalaterre. Vous pourrez laisser votre créativité s’exprimer librement avec l’atelier d’émaillage et cuisson RAKU (payant) Vous pourrez également visiter l’exposition « l’argile dans tous ses états » organisée avec le CAUE de Tarbes. > Rendez-vous musical avec Banjo Barjo > Le Bistrot du Village assurera la restauration sur place tout au long du week end avec des propositons variées et la buvette **Convivialité, pédagogie, initiation, partage seront les maîtres mots de ces journées** **d’artisanat d’Art consacré à la poterie**

Entrée libre

