Au coeur d’un atelier de maroquinerie 31 mars – 2 avril La Poterie du Mesnil de Bavent

A l’occasion de cet évènement, l’atelier d’Ismaël, installé dans le village des artisans de la poterie du mesnil de Bavent,vous ouvre ses portes et vous propose au travers d’animations de découvrir le métier de sellier maroquinier qui, fabrique sac à main, bagages, ceintures, catables etc, uniquement à la main selon des méthodes traditionnelles. Vous pourrez découvrir les différents types de cuir, leurs spécificités et leur impact sur l’environnement, les différents outils avec une démonstration leurs usages, et les étapes de fabrication.

Une programmation spécifique jeune public « Atelier découverture de la matière et travaux du cuir » est prévue le vendredi 31 mars.

Tout public le samedi 1er avril et dimanche 2 avril.

Horaires des animations (durée environ 1h) sur réservation, groupe de 6 personnes maximum : 9h ; 11h ; 14h et 16h.

La Poterie du Mesnil de Bavent Route de Caen 14860 BAVENT Bavent 14860 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://atelierdismael.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « latelierdismael@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0661651763 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0662762106 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/latelierdismael »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T09:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T09:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

artisan d’art maroquinier

© travail en cours / Malingre Ismaël