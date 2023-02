Visite de La Poterie des Batignolles La Poterie des Batignolles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Visite de La Poterie des Batignolles
1 et 2 avril
La Poterie des Batignolles
4 rue de saussure Quartier des Batignolles Paris 75017

C'est Portes-Ouvertes à l'atelier-boutique « La Poterie des Batignolles » ! Lors des Journées Européennes des Métiers d'Art vous pourrez rencontrer une artisane-céramiste travaillant le grès et la porcelaine et aussi découvrir des pièces céramiques réparées sur place par la technique traditionnelle du Kintsugi (Japon). Durant ce weekend-évènement, des pièces seront façonnées au tour.

L’occasion pour vous de découvrir les gestes du potier. Au plaisir d’échanger avec vous et de répondre à vos questions.

