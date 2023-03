Visite à La poterie de Sandra La poterie de Sandra Corseul Catégories d’Évènement: Corseul

Visite à La poterie de Sandra La poterie de Sandra, 27 mars 2023, Corseul. Visite à La poterie de Sandra 27 mars – 2 avril La poterie de Sandra Durant une semaine sur réservation, la poterie de Sandra vous ouvre les portes de son atelier.

Du lundi au dimanche à 17h sur réservation.

Plongé dans l’univers de la céramique avec Sandra et son frère Corentin. Ils vous feront partager leur passion, de la poterie, une histoire de 4 génèrations de tourneurs potier. Ils vous emmeneront dans les coulisses de la fabrication, de la préparation de l’argile à la cuisson.

La visite guidée sera accompagnée de démonstrations.

Dans la partie boutique, vous découvrirez les céramiques culinaires, et utilitaires, ainsi que l’univers fantastiques de Corentin. La poterie de Sandra 24 rue de l’hôtellerie 22130 Corseul Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://lapoteriedesandra.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lapoteriedesandracorseul »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lapoteriedesandra/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T17:00:00+02:00 – 2023-03-27T19:00:00+02:00

2023-04-02T17:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 art de la table céramique La poterie de Sandra

