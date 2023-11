Sortie nature : Balade ornithologique sur le littoral La Poterie-Cap-d’Antifer, 3 février 2024, La Poterie-Cap-d'Antifer.

La Poterie-Cap-d’Antifer,Seine-Maritime

Sortie nature animée par le Groupe Ornithologique Normand

Balade ornithologique au Cap d’Antifer entre le haut des falaises et la plage de galets : côté mer les oiseaux marins et côté terre ceux de la valleuse.

Rendez-vous au parking du phare d’Antifer à la Poterie-Cap-d’Antifer.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html.

2024-02-03 09:00:00 fin : 2024-02-03 11:30:00. .

La Poterie-Cap-d’Antifer 76280 Seine-Maritime Normandie



Nature outing led by Groupe Ornithologique Normand

Birdwatching at Cap d’Antifer, between the cliff tops and the pebble beach: seabirds on the sea side and valley birds on the land side.

Meet at the Antifer lighthouse parking lot in La Poterie-Cap-d’Antifer.

Booking: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Excursión a la naturaleza dirigida por el Groupe Ornithologique Normand

Observación de aves en Cap d’Antifer entre las cimas de los acantilados y la playa de guijarros: aves marinas en el lado marino y aves de valle en el lado terrestre.

Cita en el aparcamiento del faro de Antifer, en Poterie-Cap-d’Antifer.

Reservas: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Naturausflug unter der Leitung der Groupe Ornithologique Normand

Vogelkundlicher Spaziergang am Cap d’Antifer zwischen dem oberen Teil der Klippen und dem Kieselstrand: Auf der Meerseite die Seevögel und auf der Landseite die Vögel des Tals.

Treffpunkt: Parkplatz des Leuchtturms von Antifer in La Poterie-Cap-d’Antifer.

Reservierung: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie