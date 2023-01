La poterie au grès du temps fête ses 18 ans Montsenelle Montsenelle Montsenelle Catégories d’Évènement: Manche

Montsenelle

La poterie au grès du temps fête ses 18 ans Montsenelle, 28 janvier 2023, Montsenelle Montsenelle. La poterie au grès du temps fête ses 18 ans 44 Route de Prétot Lithaire Montsenelle Manche Lithaire 44 Route de Prétot

2023-01-28 14:00:00 14:00:00 – 2023-01-29 18:00:00 18:00:00

Lithaire 44 Route de Prétot

Montsenelle

Manche Montsenelle Lors de cette porte ouverte venez rencontrer le travail de deux potiers- céramistes spécialisés dans les grès résistants au gel. Il sera proposé aux visiteurs de découvrir l’atelier et les différentes techniques de production. C’est un moment d’échange convivial autour d’un café près du feu.

Pendant le week-end, des remises seront faites sur les poteries et une pièce sera à gagner par tirage au sort. Lors de cette porte ouverte venez rencontrer le travail de deux potiers- céramistes spécialisés dans les grès résistants au gel. Il sera proposé aux visiteurs de découvrir l’atelier et les différentes techniques de production. C’est un moment d’échange convivial autour d’un café près du feu.

Pendant le week-end, des remises seront faites sur les poteries et une pièce sera à gagner par tirage au sort. poterieaugresdutemps@gmail.com +33 2 33 47 92 80 http://www.augresdutemps.com/ Lithaire 44 Route de Prétot Montsenelle

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Montsenelle Autres Lieu Montsenelle Adresse Montsenelle Manche Lithaire 44 Route de Prétot Ville Montsenelle Montsenelle lieuville Lithaire 44 Route de Prétot Montsenelle Departement Manche

Montsenelle Montsenelle Montsenelle Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montsenelle-montsenelle/

La poterie au grès du temps fête ses 18 ans Montsenelle 2023-01-28 was last modified: by La poterie au grès du temps fête ses 18 ans Montsenelle Montsenelle 28 janvier 2023 44 route de prétot Lithaire Montsenelle Manche manche Montsenelle Montsenelle, Manche

Montsenelle Montsenelle Manche