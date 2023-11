Atelier de Noël La Poste Naintré Naintré, 7 décembre 2023, Naintré.

Atelier de Noël Jeudi 7 décembre, 15h00 La Poste Naintré Sur inscription

Dans cet atelier, nous allons explorer les possibilités offertes par Canva pour créer des cartes de Noël uniques et mémorables.

Canva est un outil convivial qui vous permettra de laisser libre cours à votre créativité.

Lors de cet atelier, nous vous guiderons à travers les étapes essentielles pour concevoir une carte de vœux unique en seulement quelques clics. Nous partagerons également des astuces pour harmoniser les couleurs, choisir les polices de caractères appropriées et ajouter des messages chaleureux pour transmettre vos vœux de manière significative.

Nul besoin d’être un expert en design, car Canva simplifie tout le processus. Venez améliorer vos compétences dans le numérique et créez des cartes de Noël qui feront sourire vos proches. Rejoignez-nous pour cette expérience créative !

La Poste Naintré 15 Av. Jean Jaurès, 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 03 56 83 »}, {« type »: « email », « value »: « conseillers-numeriques@grand-chatellerault.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T15:00:00+01:00 – 2023-12-07T17:00:00+01:00

