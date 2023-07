Découvrez Layrac et son patrimoine Clunisien La Poste Layrac Catégories d’Évènement: Layrac

Lot-et-Garonne Découvrez Layrac et son patrimoine Clunisien La Poste Layrac, 16 septembre 2023, Layrac. Découvrez Layrac et son patrimoine Clunisien Samedi 16 septembre, 10h00 La Poste Gratuit. Entrée libre. Cette visite vous fera découvrir le bourg médiéval de Layrac avec ses vieilles maisons à pans de bois et sa place de la mairie, triangulaire à arcades. Puis, vous partirez à la découverte du patrimoine clunisien de Layrac, son clocher-porche et son église prieurale Saint-Martin. Focus sur une rareté : la mosaïque romane de l’église (XIIe siècle), récemment restaurée ! La Poste Place Bouet, 47390 Layrac Layrac 47390 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00 ©Jean-Luc Moreno Détails Catégories d’Évènement: Layrac, Lot-et-Garonne Autres Lieu La Poste Adresse Place Bouet, 47390 Layrac Ville Layrac Departement Lot-et-Garonne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville La Poste Layrac

La Poste Layrac Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/layrac/