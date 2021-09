Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne, Yonne La Poste aux chevaux Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

La Poste aux chevaux Villeneuve-sur-Yonne, 17 septembre 2021, Villeneuve-sur-Yonne. La Poste aux chevaux 2021-09-17 – 2021-09-19 La Grange Lucassite 19 rue du grand four

Cette collection privée de plusieurs milliers d'objets a été réunie par un villeneuvien, postier retraité et passionné d'histoire. Il en expose aujourd'hui une centaine : objets de métier et documents officiels mais aussi artefacts porteurs de l'imagerie populaire. http://amivv.free.fr/

La Grange Lucassite 19 rue du grand four