Jazz aux Ormes – THE GAP TRIO A LA POSTE AUX CHEVAUX

Samedi 26 août, 19h45
LA POSTE AUX CHEVAUX
Les Ormes

Le concert de 2 sets : 25€ – Gratuit pour les moins de 15 ans – Une restauration rapide sera possible sur place au moment de la pause.

JAZZ AUX ORMES
THE GAP TRIO A LA POSTE AUX CHEVAUX

Pierre Louis Le Roux, piano

Gabriel Sauzay, contrebasse

Gabriel Sauzay, contrebasse

Antoine Launay, batterie

Un programme de Duke Ellington à Dizzie Gillepsie en passant par Gershwin ou bien encore Oscar Peterson. The Gap Trio proposera également un éventail de compositions personnelles pour fêter la sortie prochaine de leur premier album. Une soirée éclectique et sur mesure pour le public de la Poste aux chevaux !

LA POSTE AUX CHEVAUX
27 NATIONALE 10
LES ORMES
Les Ormes 86220
Vienne
Nouvelle-Aquitaine

2023-08-26T19:45:00+02:00 – 2023-08-26T22:00:00+02:00

