Elle avait tout pour réussir. Des études en poche, une année de backpacking à travers l’Australie, des envies de théâtre pour le retour. C’était sans compter sur cette crise existentielle. Un déluge l’attire dans une baraque en ruine où un inconnu lui conseille de «sortir d’elle-même». Coloniser d’autres corps, les posséder… Metteur en scène et cinéaste, François-Xavier Rouyer possède une signature unique dans le monde du théâtre. La potion qu’il concocte est digne du plus angoissant film d’épouvante. On pense à Black Mirror ou à Aliens, à la poésie irréelle de Philippe Quesne dont il est depuis plusieurs années le collaborateur artistique ou à l’Amphitryon de Kleist. Entre dévoration capitaliste et interrogations sur le genre, La Possession se saisit de la question du remake et lui ajoute une profondeur qui nous scotche. Ou quand les fantômes ne sont plus les «revenantes» d’un au-delà mais nos projections de la vie rêvée des autres. **Texte et mise en scène** François-Xavier Rouyer **Jeu** Pauline Belle, Romain Daroles, Mélina Martin et Julia Perazzini

Plein tarif 30.- / Tarif réduit (chômeurs, AVS, AI) 20.- / Professionnels des arts de la scène 15.- / Jeune public (moins de 20 ans, étudiants, apprentis) 12.- / Tarif spécial (Membres des groupements de seniors partenaires, Carte 20 ans/20 francs) 10.-

Tu mélanges « Black Mirror » et Kleist, tu ajoutes une note d' »Aliens » et tu obtiens la preuve que le théâtre, ça peut être aussi glaçant et classe que du grand cinéma d’auteur.

Saint-Gervais Genève Rue du Temple 5, 1201 Genève Genève



2021-10-20T19:00:00 2021-10-20T20:45:00;2021-10-21T19:00:00 2021-10-21T20:45:00;2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T22:15:00;2021-10-23T19:00:00 2021-10-23T20:45:00;2021-10-24T17:00:00 2021-10-24T18:45:00