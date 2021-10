La Possession – François-Xavier Rouyer Le Carreau du Temple, 28 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 28 octobre 2021

de 19h30 à 21h30

Le vendredi 29 octobre 2021

de 19h30 à 21h30

Le samedi 30 octobre 2021

de 19h30 à 21h30

payant

Dans cette pièce de théâtre à la limite de la fable horrifique et de la science-fiction, François-Xavier Rouyer explore l’altérité et nous enjoint à regarder, à la marge des emblèmes de la réussite capitaliste, d’autres voies et modèles possibles.

En partenariat avec le Centre culturel suisse à Paris et le Théâtre Nanterre-Amandiers, centre dramatique national

Dans un monde d’une froideur clinique, une femme en détresse s’essaye à une expérience : se déposséder, se déprendre, se désincarner pour migrer dans une autre forme. Peut-on avoir peur au théâtre comme au cinéma ? De prime abord réaliste, La Possession bascule insidieusement vers la fable horrifique.

Convaincue qu’on lui a jeté un sort, une jeune femme, pour refaire sa vie, tente de s’échapper en se transformant en un rocher, une plante, un animal. S’installe peu à peu un système sorcier hérité de l’univers des contes et du film d’épouvante.

Adossé à ce vecteur fictif de colonisation d’autres corps, qu’abondent de nombreuses références cinématographiques, le quatuor d’interprètes évoque la peur d’être remplacé, l’envie de l’autre ou d’être l’autre… Témoignant d’une dérive vers un monde de science-fiction, où se creuse le fossé entre nos aspirations profondes et les injonctions politicosociales, François-Xavier Rouyer en appelle à notre énergie vitale, nous enjoint à regarder, à la marge des emblèmes de la réussite capitaliste, d’autres voies et modèles possibles.

Durée : 1h40

Texte et mise en scène : François-Xavier Rouyer | Interprétation : Pauline Belle, Romain Daroles, Mélina Martin, Julia Perazzini | Scénographie : Hervé Coqueret | Collaboration artistique : Mathias Brossard | Lumières : Achille Dubau et Hervé Coqueret | Création son : Charles-Edouard de Surville | Régie générale : Achille Dubau | Régie son : Simon Tylski | Costumes et chats : Karine Marques Ferreira | Perruques : Vivianne Lima

Production : La Multinationale & la Filiale Fantôme, en collaboration avec Nanterre-Amandiers, centre dramatique national | Coproduction : Théâtre Vidy-Lausanne, Théâtre St-Gervais, Genève | Soutiens : Fonds de dotation Porosus, Fondation Ernst Göhner, Fondation Jan Michalski pour l’écriture, Loterie Romande Vaud, Pour-cent culturel Migros, Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture, Ville de Lausanne, Fondation Jan Michalski, Fondation Leenaards, SPEDIDAM (société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées), Centre culturel suisse à Paris, CORODIS pour la tournée

Spectacles -> Théâtre

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003

3 : Temple (188m) 3, 5, 8, 9, 11 : République (348m)



Contact :Le Carreau du Temple 0183819330 billetterie@carreaudutemple.org https://www.carreaudutemple.eu/ https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://twitter.com/CarreauDuTemple0183819330 billetterie@carreaudutemple.org

Spectacles -> Théâtre Étudiants;Insolite;Ados;Geek;En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-28T19:30:00+02:00_2021-10-28T21:30:00+02:00;2021-10-29T19:30:00+02:00_2021-10-29T21:30:00+02:00;2021-10-30T19:30:00+02:00_2021-10-30T21:30:00+02:00

© Samuel Rubio