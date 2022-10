Derrière la Porte Rouge RBX La Porte Rouge RBX – Un lieu chargé d’histoire Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Derrière la Porte Rouge RBX 14 et 15 octobre La Porte Rouge RBX – Un lieu chargé d'histoire

Nombre limité à 6 places par ½ heure

Journées nationales de l'architecture La Porte Rouge RBX – Un lieu chargé d'histoire 26 rue de la Poste 59100 ROUBAIX Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Métro Eurotéléport – Tramway Alfred Mongy

+330609624213 http://laporterougerbx.fr Construction contemporaine d’une habitation sur l’ancien site de la 1ère Usine Motte Bossut et de la Goutte de Lait Visite de la Porte Rouge RBX Ouverture exceptionnelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T16:00:00+02:00

2022-10-15T18:00:00+02:00 jeancharleshuetarchitectes

