le samedi 22 janvier 2022 à 21:30

La nouvelle de Stevenson est jouée par les Polykandres, troupe du village, avec décors et costumes. Le sire Denis de Beaulieu, jeune damoiseau, rentre chez lui par les ruelles de Château-Landon en cette nuit de septembre 1429. Voulant esquiver une patrouille de soldats, il se cache dans le renfoncement d’une porte qui cède sous son poids… La nouvelle de Robert Louis Stevenson : La porte du sire de Malétroit Château de Montcourt-Fromonville Route de Moret 77140 Montcourt-Fromonville Montcourt-Fromonville Seine-et-Marne

