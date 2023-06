Visite libre de la porte de la chapelle Saint-Vincent La porte de la chapelle Saint-Vincent Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’Évènement: Calvados

Visite libre de la porte de la chapelle Saint-Vincent 16 et 17 septembre La porte de la chapelle Saint-Vincent La Porte de la Chapelle Saint-Vincent (visible par le parking du magasin Simply, quartier de Lébisey, derrière la station Essence). La Chapelle Saint-Vicent, vestige du XIIIe siècle d'une dépendance de l'Abbaye d'Ardenne est inscrite à l'inventaire des monuments historiques. La porte de la chapelle Saint-Vincent Quartier de Lebisey, 14200 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie La chapelle Saint-Vincent, vestige du XIIIe s. d'une dépendance de l'Abbaye d'Ardenne est inscrite au titre des monuments historiques depuis 2004 Après les bombardements de juin 1944, l'élévation de la façade occidentale subsiste à l'état de vestige, ainsi que le contrefort nord. Les piédroits du portail ont conservé leurs colonnettes à chapiteaux à crochets qui permettent de dater cette construction du XIIIe siècle. L'édifice présentait un plan rectangulaire. La chapelle servait de sépulture aux seigneurs de Lébisey. A la Révolution, l'édifice est vendu comme bien national (1795), et le prieuré est transformé en ferme. La nef de la chapelle devient une orangerie et le choeur une chapelle privée. Visible par le parking de Simply Market derrière la station essence. Il est interdit de franchir le muret car il s'agit d'une propriété privée.

