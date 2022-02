La Porte Bannier Place du Martroi Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

La Porte Bannier Place du Martroi, 6 mai 2021, Orléans. La Porte Bannier

du jeudi 6 mai 2021 au mardi 22 février à Place du Martroi

Sous la place du Martroi, cette visite de la Porte Bannier vous transporte au XIVème siècle, au temps de la deuxième enceinte protégeant Orléans dans le contexte de la guerre de Cent Ans.

Tarif : 3€. Durée de la visite : environ 40 minutes. Informations sanitaires : port du masque obligatoire.

Vestige souterrain de l’enceinte médiévale d’Orléans. Place du Martroi Place du Martroi, orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-06T14:30:00 2021-05-06T15:10:00;2021-05-27T14:30:00 2021-05-27T15:10:00;2021-06-03T14:30:00 2021-06-03T15:10:00;2021-06-10T14:30:00 2021-06-10T15:10:00;2021-06-17T14:30:00 2021-06-17T15:10:00;2021-07-10T14:30:00 2021-07-10T15:10:00;2021-07-17T14:30:00 2021-07-17T15:10:00;2021-07-27T14:30:00 2021-07-27T15:10:00;2021-08-03T14:30:00 2021-08-03T15:10:00;2021-08-05T14:30:00 2021-08-05T15:10:00;2021-08-12T14:30:00 2021-08-12T15:10:00;2021-08-17T14:30:00 2021-08-17T15:10:00;2021-08-19T14:30:00 2021-08-19T15:10:00;2021-08-26T14:30:00 2021-08-26T15:10:00;2021-09-02T14:30:00 2021-09-02T15:10:00;2021-09-16T14:30:00 2021-09-16T15:10:00;2021-09-21T14:30:00 2021-09-21T15:10:00;2021-10-07T14:30:00 2021-10-07T15:10:00;2021-10-12T14:30:00 2021-10-12T15:10:00;2021-10-21T14:30:00 2021-10-21T15:10:00;2021-10-26T14:30:00 2021-10-26T15:10:00;2021-11-02T14:30:00 2021-11-02T15:10:00;2021-11-09T14:30:00 2021-11-09T15:10:00;2022-01-06T14:30:00 2022-01-06T15:10:00;2022-01-18T14:30:00 2022-01-18T15:10:00;2022-01-27T14:30:00 2022-01-27T15:10:00;2022-02-16T14:30:00 2022-02-16T15:10:00;2022-02-22T14:30:00 2022-02-22T15:10:00

