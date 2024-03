LA PORTE A COTE THEATRE FORUM JORGE FRANCOIS Nice, samedi 13 avril 2024.

Elle est psy. Il vend des yaourts.Ils sont voisins de palier, ils se détestent cordialement, et comme des millions de célibataires perdus dans la ville, ils recherchent furtivement le grand amour sur internet – quelqu’un qui serait juste aux antipodes de ce personnage infernal qui vit la porte à côté.Et lorsqu’enfin ils trouvent chacun l’âme soeur, ils ne résistent pas au plaisir de se l’annoncer. Histoire de s’engueuler encore une fois… La dernière ?Une pièce à l’humour irrésistible où s’enchaînent les répliques d’un malicieux auteur, grand observateur du genre humain.L’auteur Fabrice Roger-Lacan est un scénariste et dramaturge français. Il est né le 10 septembre 1966.Après avoir suivi des études à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm et à l’École de cinéma de l’université de New York, il collabore avec des metteurs en scène aux univers variés comme, entre autres, Édouard Baer, Benoît Jacquot, Bruno Chiche ou Isabelle Nanty. Ses deux premières pièces sont mises en scène par Isabelle Nanty : Cravate club (2001) au Théâtre de la Gaîté, avec Charles Berling et Edouard Baer (Molière de la révélation théâtrale) et Irrésistible (2007), au Théâtre Hébertot, avec Virginie Ledoyen et Arié Elmaleh. En 2010 il crée Chien-chien, au théâtre de l’Atelier, mise en scène par Jérémie Lippmann, avec Alice Taglioni et Élodie Navarre, et en 2011 : Quelqu’un comme vous, au théâtre du Rond-Point, mise en scène par Isabelle Nanty, avec Jacques Weber et Benabar.Ses pièces suivantes sont créées au Théâtre Édouard VII, mises en scène par Bernard Murat: La Porte à côté (2014) avec Édouard Baer et Emmanuelle Devos, La Vraie vie (2017) avec Guillaume de Tonquédec et Léa Drucker et Encore un instant (2019) avec Michèle Laroque et François Berléand.Auteur : Fabrice Roger-LacanArtistes : Florence Lamanna, Adrien AjelloMetteur en scène : Florence Lamanna, Adrien AjelloCollaboration artistique: Alain-Pascal Casero

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 21:00

THEATRE FORUM JORGE FRANCOIS 9 RUE CRONSTADT 06000 Nice 06