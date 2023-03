La Porte A Côte THEATRE BELLECOUR NICE Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

La Porte A Côte THEATRE BELLECOUR, 30 mars 2023, NICE. Un spectacle à la date du 2023-03-30 à 20:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Elle est psy. Lui vend des yaourts. Ils sont voisins de palier, ils se détestent cordialement, et comme des millions de célibataires perdus dans la ville, ils explorent furtivement les sites de rencontre à la recherche de l'amour – quelqu'un qui serait juste aux antipodes de ce personnage infernal qui habite en face, la porte à côté. Et lorsqu'enfin, par la magie des tests d'affinités, ils trouvent chacun l'âme sœur, ils ne résistent pas au malin plaisir de se l'annoncer. Histoire de s'affronter encore une fois… La compagnie La Famille reprend cette comédie à succès, écrite par Fabrice Roger-Lacan, qui a vu le jour en 2014 avec la virtuosité d'Emmanuelle Devos et d'Édouard Baer. THEATRE BELLECOUR NICE 14 RUE TRACHEL

