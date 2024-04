La porte à côté Théâtre l’Archange Marseille 8e Arrondissement, vendredi 5 avril 2024.

La porte à côté Théâtre l’Archange Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Des émotions naissent, grandissent et s’animent. Rendez-vous au Théâtre l’Archange.Enfants

Partez avec votre enfant à la découverte des émotions…



Sur scène, des émotions naissent, grandissent et s’animent. 8 émotions représentées par 8 marionnettes et 8 couleurs :

La joie (tournesol jaune), la tristesse (saule pleureur bleu), la colère (chardon rouge), la peur (champignon gris), la sérénité (palmier vert), la jalousie (rose orange), la timidité (violette) et l’amour (coeur).

Tout au long du spectacle, les enfants vont pouvoir mieux comprendre et appréhender leurs émotions qu’ils peuvent ressentir au cours d’une journée.



Spectacle à la fois ludique et pédagogique, avec comptines, musique et chansons.



Compagnie Quai Ouest

De 3 à 8 ans 22 22 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 21:00:00

fin : 2024-04-27

Théâtre l’Archange 36 rue Negresko

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

