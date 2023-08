Levez les yeux LA PORTA La Porta, 15 septembre 2023, La Porta.

Levez les yeux Vendredi 15 septembre, 09h30 LA PORTA

JOUE-LA COMME BAINI

GHJUCA A L’USU BAINI

CONSTRUIS LE CAMPANILE LE PLUS HAUT ET GAGNE TA COURONNE D’ARCHITECTE

Le grand architecte Domenico Baini qui a construit le campanile de La Porta- le plus haut de Corse – te lance un défi.

Choisis tes matériaux de construction :

– le campanile en chamallows et spaghetti -30 spaghetti et 15 chamallows ;

– le campanile en papier- dix feuilles A4 , sans colle ni ciseaux ;

– le campanile en KAPLA.

REGLE DU DEFI

Avec le matériel dont tu disposes, construis le campanile le plus haut possible qui tienne debout tout seul.

Une fois terminé, il devra tenir au moins 15 secondes.

A la chasse aux anges

A a caccia di anghjuli

Cherche et trouve

Cercate è truvate

Tous les anges ont des ailes mais toute créature ailée n’est pas un ange. Nous partirons à leur recherche dans l’église Saint Jean Batiste de La Porta à l’aide d’un plan à renseigner.

Pour finir chacun repartira avec un tot bag décoré d’un ange.

LA PORTA Village 20237 LA PORTA La Porta 20237 Haute-Corse Corse 04 95 39 21 48 accessible par la route départementale D515

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T11:00:00+02:00

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T11:00:00+02:00

Marie – Dominique Andreani