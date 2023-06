Exposition « D’or et d’avant » La Porcherie Ménétreux-le-Pitois, 15 septembre 2023, Ménétreux-le-Pitois.

C’est au château de Bussy-Rabutin, au musée de Semur-en-Auxois et à La Porcherie (art contemporain) que se tient l’exposition « D’or et d’avant ». Trois lieux où les travaux de Benjamin Bichard, Rohan Graeffly, JRL et Rémi Tamain font échos à l’architecture et aux collections présentes.

La Porcherie vous ouvrira les portes d’une « golden box » peuplée d’objets plus lumineux les uns que les autres et où quelques étranges créatures, vivant en vase clos , viendront vous scruter. Une animation nocture à inscrire dans votre programme des Journées du patrimoine.

La Porcherie 22 route de Montbard 21150 Ménétreux-le-Pitois Ménétreux-le-Pitois 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté http://www.laporcherie.com

2023-09-15T20:30:00+02:00 – 2023-09-15T23:59:00+02:00

2023-09-17T20:30:00+02:00 – 2023-09-17T23:59:00+02:00

Rémi Tamain