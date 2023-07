Visite de la Chapelle de la Poraire La Poraire Chiché, 7 juillet 2023, Chiché.

Chiché,Deux-Sèvres

Visite commentée de la chapelle de la Poraire relevant d’un prieuré fontevriste du XIIème siècle et de ses peintures murales.

Si possible, merci de prévenir de votre arrivée avant la visite..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 18:00:00. .

La Poraire Parking dans la cour de la ferme

Chiché 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the Poraire chapel, part of a 12th-century fontevrist priory, and its wall paintings.

If possible, please let us know your arrival time before the tour.

Visita guiada de la capilla Poraire, parte de un priorato fontevrista del siglo XII, y de sus pinturas murales.

Si es posible, comuníquenos su hora de llegada antes de la visita.

Kommentierte Besichtigung der Kapelle La Poraire, die zu einem gusseisernen Priorat aus dem 12. Jahrhundert gehörte, und ihrer Wandmalereien.

Wenn möglich, teilen Sie bitte Ihre Ankunft vor der Besichtigung mit.

Mise à jour le 2023-06-15 par OT Bocage Bressuirais