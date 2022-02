La Pop culture peut-elle changer le monde ? Bibliothèque de la Cité, 5 février 2022, Genève.

La Pop culture peut-elle changer le monde ?

Bibliothèque de la Cité, le samedi 5 février à 14:30

[http://www.bm-geneve.ch](http://www.bm-geneve.ch)te ans, la Pop culture s’est installé dans le paysage médiatique et culturel. Elle a bouleversé les canons esthétiques et a imposé le modèle économique du blockbuster. Mais a-t-elle réellement contribué à rendre le monde meilleur ? Beyoncé a-t-elle aidé le féminisme, Lady Gaga a-t-elle contribué à la lutte pour les minorités LGBTQIA+, et Disney a-t-il sensibilisé à la souffrance animale ? Après avoir accompagné les mouvements de rebellion de la jeunesse dans les années 60, force est de reconnaître que la Pop culture est devenu le lieu de la marchandisation, de la perte d’identité et de l’appropriation culturelle. Faut-il alors donner raison à ses détracteurs, qui décèlent en elle le risque d’un populisme féroce ? Ou se joue-t-il autre chose, une façon de participer à la culture majoritaire et l’élaboration d’un idéal d’inclusivité plus exigeant ? En raison de l’évolution constante du contexte sanitaire, le programme pourrait subir des modifications. En cas de doute, n’hésitez pas à consulter le programme en lignesur www.bm-geneve.ch

Gratuit

Conférence de Richard Mèmeteau, professeur de philosophie et auteur. Dans le cadre de la thématique BM 2022 : Pop cultures

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T14:30:00 2022-02-05T16:00:00