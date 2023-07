SCENÈS DE PAYS : LE CABARET DES MÉTAMORPHOSES La Pommeraye Mauges-sur-Loire, 18 novembre 2024, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Changer d’ère avec la compagnie Spectabilis autour d’un cabaret.

2024-11-18 fin : 2024-11-18 18:40:00. .

La Pommeraye Les Jardins de l’Anjou

Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Change of era with the Spectabilis cabaret company

Cambio de época con la compañía de cabaret Spectabilis

Wechsel der Ära mit der Kompanie Spectabilis rund um ein Kabarett

