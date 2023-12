MARCHÉ DE NOËL DE LA POMMERAYE La Pommeraye Mauges-sur-Loire, 1 décembre 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Découvrez le charmant marché de Noël de la Pommeraye à Mauges-sur-Loire..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 21:00:00. .

La Pommeraye

Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Discover the charming Christmas market of La Pommeraye in Mauges-sur-Loire.

Descubra el encantador mercado navideño de La Pommeraye en Mauges-sur-Loire.

Entdecken Sie den bezaubernden Weihnachtsmarkt von La Pommeraye in Mauges-sur-Loire.

Mise à jour le 2023-11-28 par eSPRIT Pays de la Loire