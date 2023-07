TOUS AU LAC DE MAINE ! La Pommeraye Mauges-sur-Loire, 12 juillet 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Venez profiter d’une journée au lac de Maine à Angers avec au programme : sport, baignade, activités créatives.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 17:40:00. EUR.

La Pommeraye Rue Marie Moreau à l’arrêt de bus

Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Enjoy a day at Angers’ Lac de Maine with sports, swimming and creative activities

Venga a disfrutar de una jornada en el Lago de Maine de Angers con un programa de actividades deportivas, de natación y creativas

Genießen Sie einen Tag am Lac de Maine in Angers mit Sport, Schwimmen und kreativen Aktivitäten auf dem Programm

Mise à jour le 2023-07-02 par eSPRIT Pays de la Loire