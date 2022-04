La pomme : toute une histoire ! Visite gourmande à la Baronnie de Douvres Ducy-Sainte-Marguerite, 14 juillet 2022, Ducy-Sainte-Marguerite.

2022-07-14 17:30:00 – 2022-07-14 19:00:00

Ducy-Sainte-Marguerite Calvados

Venez découvrir un domaine seigneurial du XVème siècle : La Baronnie, lieu de vie et de production chargé d’histoire. Puis, entre savoir et humour, vous parcourrez le trajet de la pomme jusqu’en Normandie. Histoire fusionnelle d’un fruit et d’une région contée par Corine Vervaeke, guide conférencière, en costume du XIXème siècle. Vous pourrez éveiller vos sens au cours d’une dégustation des produits dérivés de ce fruit mythique, accompagnés de douceurs locales.

visite.histoire@gmail.com http://visitesaucoeurdelhistoire.fr/

