ENS – LE SENTIER DE DÉCOUVERTE DU LAC DE LA POMARÈDE, 4 octobre 2023, La Pomarède.

5 km / Facile / + 6 ans

Rendez-vous place de la mairie

Sur les premiers contreforts de la Montagne noire, entre bois, champs et prairies, partons sur le nouveau sentier à la découverte de la biodiversité automnale du lac et des propriétés des plantes.

Nature en Jeux, Aurélie AZEMA.

2023-10-04 à 14:30:00 ; fin : 2023-10-04 18:00:00. .

La Pomarède 11400 Aude Occitanie



5 km / Easy / + 6 years old

Meeting point at the town hall

On the first foothills of the Montagne Noire, between woods, fields and meadows, let’s go on the new trail to discover the autumnal biodiversity of the lake and the properties of the plants.

Nature en Jeux, Aurélie AZEMA

5 km / Fácil / + 6 años

Lugar de encuentro place de la mairie

En las estribaciones de la Montagne Noire, entre bosques, campos y prados, emprendamos el nuevo sendero para descubrir la biodiversidad otoñal del lago y las propiedades de las plantas.

Nature en Jeux, Aurélie AZEMA

5 km / Leicht / + 6 Jahre

Treffpunkt: Place de la mairie (Rathausplatz)

An den ersten Ausläufern der Montagne noire, zwischen Wäldern, Feldern und Wiesen, begeben wir uns auf den neuen Pfad, um die herbstliche Biodiversität des Sees und die Eigenschaften der Pflanzen zu entdecken.

Nature en Jeux, Aurélie AZEMA

Mise à jour le 2023-04-06 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude