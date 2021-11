La Polycarpada Castet, 13 novembre 2021, Castet.

La Polycarpada Castet

2021-11-13 18:00:00 – 2021-11-13

Castet Pyrénées-Atlantiques Castet

18h: entrée musicale traditionnelle

18h15: poésies par Pierre Boisson

18h30: Le duo Palissandre interprète à la guitare de la musique française et espagnole

19h: Poésies de Claude Fernand

19h10: Chants béarnais et français avec le trio Polycarpe

19h3: évocations libres

19h45: évocations historiques de Castet

20: chants et descente musicale aux flambeaux

20h15: garbure partagée

Pass sanitaire

Participation libre

+33 6 08 35 71 68

polycarpada

Castet

