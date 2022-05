La pollution numérique, par Aline Gubri Médiathèque Anna Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle

La pollution numérique, par Aline Gubri Médiathèque Anna Marly, 13 mai 2022, Saint-Jean-de-la-Ruelle. La pollution numérique, par Aline Gubri

Médiathèque Anna Marly, le vendredi 13 mai à 18:30

Évènement organisé dans le cadre de la manifestation “Votre planète, vous la voulez bleue ou bien cuite ?” du 8 avril au 10 juin 2022. Conférence interactive et ludique, type masterclass d’une heure, se focalisant sur des actions concrètes et réalistes permettant au public de réduire à son échelle les sources de pollution numérique. Pendant toute la durée de l’animation numérique, Jeu autour de la pollution numérique (Pollue plus/Pollue moins) et distribution d’un livret des bonnes pratiques face à la pollution numérique.

Gratuit – Réservation conseillée

Organisé dans le cadre de la manifestation “Votre planète, vous la voulez bleue ou bien cuite ?” Médiathèque Anna Marly 61-65 Rue Charles Beauhaire, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T18:30:00 2022-05-13T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Autres Lieu Médiathèque Anna Marly Adresse 61-65 Rue Charles Beauhaire, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Ville Saint-Jean-de-la-Ruelle lieuville Médiathèque Anna Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle Departement Loiret

Médiathèque Anna Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-la-ruelle/

La pollution numérique, par Aline Gubri Médiathèque Anna Marly 2022-05-13 was last modified: by La pollution numérique, par Aline Gubri Médiathèque Anna Marly Médiathèque Anna Marly 13 mai 2022 Médiathèque Anna Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint Jean de la Ruelle

Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret