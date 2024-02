La polka chinata au son des pulsations d’une longue plage électronique enivrante Le CENTQUATRE – PARIS Paris, mardi 5 mars 2024.

Du mardi 05 mars 2024 au jeudi 07 mars 2024 :

vendredi

de 22h00 à 22h30

mardi, mercredi, jeudi

de 21h30 à 22h00

Du mardi 05 mars 2024 au vendredi 08 mars 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 20h00

.Public adolescents adultes. payant

de 8 € à 12 €

Avec Save the last dance for me, Alessandro Sciarroni sauve de l’oubli la polka chinata, vertigineuse danse née à Bologne au début du 20e siècle et menacée d’extinction.

Quand Alessandro Sciarroni découvre la polka chinata en 2018, la mémoire de cette danse populaire italienne ne survit que grâce à l’enseignement de Giancarlo Stagni. Ce maître de danse originaire de Bologne l’a apprise en s’appuyant sur des films tournés dans les années 60 et enseignée à quatre personnes. C’est lui qui en transmet les gestes aux danseurs Gianmaria Borzillo et Giovanfrancesco Giannini, interprètes de Save the last dance for me. La pièce est en cela fidèle à l’esprit d’une danse traditionnellement performée par des hommes, dans une étreinte presque acrobatique.

À la fois attaché aux gestes anciens et inscrit dans la modernité – la polka chinata se danse ici au son des pulsations d’une longue plage électronique enivrante – le chorégraphe italien poursuit son travail de revitalisation des danses folkloriques. Sa démarche avait déjà fait merveille avec FOLK-S, relecture du schuhplattler tyrolien présentée dès 2014 au festival Séquence Dance Paris. Save the last dance for me est le sixième spectacle présenté par Alessandro Sciarroni, artiste associé au CENQUATRE-PARIS.

Festival Séquence Danse Paris 2024

Focus sur la danse contemporaine : 12e édition

En un mois, douze spectacles et cinq formats inédits rendent compte de toute l’intensité et de la singularité de la danse contemporaine !

Si le festival donne à voir le plus avant-gardiste, avec des créations mixant les genres, croisant les disciplines et s’affranchissant des carcans, il en montre aussi les enracinements, avec une pièce emblématique ou des formes folkloriques revisitées. Cette vitalité est aussi illustrée par les spectacles de quatre artistes associés – Leïla Ka, Olivier Dubois, Alessandro Sciarroni, Alexander Vanthournhout – et d’autres artistes de dimension internationale.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/alessandro-sciarroni-save-the-last-dance-for-me.html +33153355000 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=102069583538

Passages Transfestival – Metz 2023 – Photo Raoul Gilibert