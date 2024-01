La politesse au fil des mots et de l’histoire, des moutons aux voitures… Thury, samedi 3 février 2024.

Conférence de Jean Pruvost. « Trop poli pour être honnête », « sois poli si tu n’es pas joli », « la ponctualité est la politesse des rois »… Ainsi, les formules populaires, mais aussi les réflexions d’écrivains, qui ont jailli au cours des siècles à propos de la politesse sont nombreuses et parfois très surprenantes. Personne n’y est indifférent et force est de constater que depuis l’Antiquité la politesse n’a cessé d’évoluer, en se révélant avec bien des singularités d’un pays à l’autre, qu’il s’agisse de la France, de la Russie ou des États-Unis. Il sera question d’un permis de conduire, des voitures de jadis et naguère, et de manière utile de la laine des moutons et porcs-épics… Et bien sûr des déjeuners avec leurs divers codes de politesse. Un humoriste a déclaré que « la politesse nous permet de nous compliquer la vie ». Certes, mais d’autres l’ont aussi associé à la « science de la vie ». Quoi qu’il en sait, elle représente un voyage à travers siècles et contrées à la recherche de cette harmonie que nous souhaitons tous. .

