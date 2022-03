La police nationale informe les seniors Médiathèque Mérignac, 29 mars 2022, Mérignac.

La police nationale informe les seniors

Médiathèque Mérignac, le mardi 29 mars à 14:00

Des agents de la police nationale aborderont les thèmes des ruses, arnaques en tout genre et cambriolages durant l’après-midi. Ils expliqueront ce qu’il faut faire et ne pas faire et comment ne pas tomber dans les pièges toujours plus nombreux. Des témoignages, des petits films, des échanges vous aideront à mieux comprendre et qui sait peut-être à éviter de se faire « avoir ». Rendez-vous à l’Auditorium de la Médiathèque Michel Sainte-Marie Durée : 2h environ.

Sur inscription auprès du service des Seniors et des Aînés de la Ville de Mérignac.

Médiathèque Mérignac 19 Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Centre ville Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T14:00:00 2022-03-29T16:00:00